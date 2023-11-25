Глава Службы безопасности Украины пообещал уничтожить Крымский мост

Василий Малюк заявил, что переправа на полуостров обречена, поскольку его спецслужба обязательно ее взорвет.

Руководитель СБУ напомнил, что в отношении моста уже дважды проводились теракты, в октябре прошлого года и уже в этом году, в июле. Он рассказал, как была сделана попытка подрыва при помощи надводных беспилотников Sea Baby, которыми дистанционно управляли из украинской столицы.

«Дальше будет много сюрпризов и не только по Крымскому мосту», - заявил он.

Эти слова Малюка прозвучали в фильме «Крымский мост на бис», который размещен на интернет сервисах телеканала «1+1». Глава спецслужбы добавил, что мост уже обречен, его обязательно уничтожат.