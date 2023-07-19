Глава ВГА Ганчев: украинские власти готовят Харьков к эвакуации

Он рассказал, что ему поступает информация о вывозе из Харькова документации и отдельных граждан.

Кроме того, уже давно проводится вывоз предприятий. Ганчев назвал его не эвакуацией, а мародерством.

«По факту просто как вандалы вырезают, вывозят, разбирают. Так, как они это делают, это практически уничтожение» – сказал глава ВГА.

Российские войска контролируют часть территории Харьковской области и развивают наступление на Купянском направлении.