Глава ВГА Ганчев: украинские власти готовят Харьков к эвакуации
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Украинские власти постепенно проводят эвакуацию Харькова, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Он рассказал, что ему поступает информация о вывозе из Харькова документации и отдельных граждан.
Кроме того, уже давно проводится вывоз предприятий. Ганчев назвал его не эвакуацией, а мародерством.
«По факту просто как вандалы вырезают, вывозят, разбирают. Так, как они это делают, это практически уничтожение» – сказал глава ВГА.
Российские войска контролируют часть территории Харьковской области и развивают наступление на Купянском направлении.