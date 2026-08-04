Война идет к пику, а потом — переговоры? Политолог назвал сроки и объяснил, почему разговоры будут не о мире

Пока внешнеполитические наблюдатели гадают, когда и при каких условиях может возобновиться полноформатный диалог между Москвой и Киевом, политолог Андрей Кортунов, эксперт международного клуба «Валдай», в беседе с NEWS.ru предложил более сдержанный, но реалистичный прогноз.

По его мнению, технические контакты по обмену пленными никуда не исчезали и сохранятся в ближайшее время, однако рассчитывать на кардинальный прорыв в переговорном процессе пока не приходится. Существенный импульс к диалогу, полагает эксперт, может возникнуть ближе к осени или даже к зиме, но характер этих обсуждений будет далек от широкомасштабных мирных инициатив.

Кортунов фиксирует парадоксальную динамику: на фоне эскалации — а она сейчас очевидна для всех — стороны одновременно и повышают ставки, и сохраняют каналы связи. Киев наращивает удары по объектам в глубине российской территории, стремясь показать способность бить по стратегическим точкам, а российские военные, в свою очередь, ужесточают блокаду транспортных коридоров противника, особенно на морских направлениях, перекрывая логистику поставок. Этот взаимный обмен ударами, по сути, является попыткой каждой из сторон занять максимально выгодные позиции перед любыми будущими переговорами. Чем сильнее позиции — тем больше рычагов давления за столом.

Однако именно в этой напряженной фазе, когда военная активность достигает пика, по мнению эксперта, часто и вызревает потребность в паузе. Осень или начало зимы могут стать тем самым рубежом, когда утомленные стороны почувствуют необходимость снизить накал хотя бы на отдельных участках. Но Кортунов предупреждает: такой диалог почти наверняка будет носить сугубо прикладной, технический характер. Речь пойдет не о политических уступках или территориальных компромиссах, а о самых чувствительных, но локальных гуманитарных вопросах: обмене военнопленными, возвращении тел погибших, возможно, о работе гуманитарных коридоров для мирного населения. Эти контакты, подчеркивает эксперт, уже ведутся и сейчас, но их пока нельзя назвать «переговорами» в большом смысле слова — скорее, это точечные согласования на уровне профильных ведомств.

Итог, который подводит Кортунов, звучит осторожно: даже если осенью или зимой стороны действительно сядут за стол, это не станет поворотным моментом в конфликте. В лучшем случае мы увидим некоторую техническую разрядку, снятие самых острых гуманитарных проблем, но без изменения военной логики и без прорывных политических решений. Пока каждая из сторон продолжает гнуть свою линию на поле боя, рассчитывать на широкий мир было бы иллюзией. Импульс к обсуждению, скорее всего, будет, но его хватит лишь на то, чтобы чуть пригасить пламя, а не потушить пожар целиком.

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