Отели распродают номера: стало известно, почему Турция ищет способы удержать россиян

Турция, еще вчера бывшая синонимом недорогого «все включено», стремительно превращается в люксовый продукт, который многим россиянам становится просто не по карману. Эксперт РАНХиГС Галина Дехтярь констатирует: цены на пятизвездочный отдых ежегодно прыгают на 10–20%, и эта тенденция постепенно убивает массовый спрос. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По ее словам, парадокс в том, что теперь путевка в Анталью по стоимости вполне может сравниться с билетом в Таиланд или Вьетнам, хотя лететь в Азию в два раза дольше. Логика «близко и дешево» больше не работает, и турецкий рынок впервые за долгие годы ощутил холодок: в разгар сезона отели вынуждены экстренно распродавать номера, чтобы не стоять пустыми. Перед отельерами и властями страны сейчас стоит жесткая дилемма: либо снижать маржинальность, либо терять российского туриста. Причем конкуренция обостряется не только с дальними азиатскими направлениями, но и с отечественными курортами Сочи и Крыма. Однако внутренний туризм в России сейчас ослаблен отсутствием работающих программ кешбэка — и это дает Турции шанс перехватить инициативу, если она грамотно сыграет на скидках. По словам источника в правительстве республики, власти уже всерьез обсуждают с бизнесом варианты значительных дисконтов, чтобы искусственно разогреть угасающий интерес путешественников.

Эксперт добавила, что особый упор, как ни странно, делают на детей. Лучший способ заманить семьи — это предложение бесплатного размещения для ребенка. Раньше такой бонус давали щедро, распространяя его на детей до 12 лет, но сейчас отели начали урезать льготы, снижая планку до 10 или даже семи лет. И все же даже такие урезанные акции остаются решающим аргументом при выборе тура. При этом Дехтярь предупреждает: надеяться на «горящие» путевки в последний момент стало рискованно, потому что авиакомпании изменили логику ценообразования, и ждать чуда с ценой накануне вылета теперь чревато.

По ее мнению, финансовый вопрос сегодня доминирует над всем. Без возврата части средств за отдых внутри страны и без понятных программ поддержки детского туризма российский потребитель начинает голосовать рублем в пользу тех, кто предлагает лучшую цену здесь и сейчас. Если турецкие отельеры не запустят комплекс мер — от субсидирования перелетов до прямого снижения прайсов, — колебания цен спровоцируют дальнейший отток клиентов, и направление может потерять свою ключевую аудиторию навсегда.

Ранее сообщалось, что туристы бегут из гостиниц Турции в частные дома.