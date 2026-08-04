Смертельный понос в США: гастроэнтеролог рассказал, почему в России эпидемии не будет

Американские медики бьют тревогу: в Штатах фиксируют небывалую вспышку циклоспороза, и впервые болезнь, вызывающая изнурительную диарею, привела к летальным исходам. На фоне этой тревожной новости у многих россиян закономерно возник вопрос: не грозит ли подобный кошмар нам? Гастроэнтеролог Алексей Парамонов в беседе с ОТР поспешил развеять панику, но предупредил: расслабляться тоже не стоит, поскольку по своей сути это обычная кишечная инфекция, а значит, главное оружие против нее — старые добрые мыло и вода.

Суть проблемы кроется в крошечном паразите, который называют одноклеточным организмом. Врач пояснил, что этот возбудитель крайне привязан к климатическим условиям и конкретным регионам. В России эндемичных очагов для циклоспороза попросту нет, поэтому массовой угрозы для страны не существует. Теоретически единичные завозные случаи исключать нельзя, но говорить о какой-либо эпидемии в наших широтах абсолютно бессмысленно. Болезнь не витает в воздухе и не передается воздушно-капельным путем, что автоматически ограничивает масштабы ее распространения при соблюдении базовой гигиены.

Что касается клинической картины, то здесь кроется главная коварство недуга. Вопреки пугающим заголовкам американских газет, цитлоспороз далеко не всегда проявляется как острая, молниеносная инфекция. Парамонов отмечает, что в большинстве случаев это затяжная, вялотекущая диарея, которая может длиться неделями, сопровождаться вздутием и дискомфортом в животе, но без сильных болевых спазмов. Опасность в том, что пациенты часто списывают симптомы на обычное расстройство и не обращаются к врачу, хотя диагноз ставится достаточно просто — при помощи лабораторного анализа кала.

Осложнения, приводящие к смерти, по словам специалиста, — это печальное исключение из правил, касающееся исключительно людей с критически ослабленным иммунитетом, например, пациентов на химиотерапии или с ВИЧ на поздних стадиях. Для здорового человека циклоспороз неприятен, но излечим: современная медицина располагает эффективными антипротозойными препаратами, которые быстро купируют инфекцию. Так что единственная реальная рекомендация для россиян — тщательно мыть руки перед едой, и тогда эта заокеанская история останется лишь далекой медицинской заметкой.

Ранее врач Чернышова предупредила о риске завоза циклоспороза в Россию.