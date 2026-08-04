Кадровый дефицит в здравоохранении: в Совфеде предложили давать жилье врачам сразу после трудоустройства

В российском здравоохранении нарастает кадровый кризис, который уже давно перестал быть просто статистической абстракцией — пациенты все чаще сталкиваются с нехваткой врачей, фельдшеров и медсестер. Сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов в беседе с NEWS.ru предложил радикальный, но логичный способ переломить ситуацию: обеспечить медиков служебным жильем сразу после трудоустройства.

По его мнению, государство должно не просто констатировать проблему, а предлагать реальные механизмы, которые превратят профессию врача из рискованной и затратной в привлекательную и защищенную.

Суть инициативы Гибатдинова сводится к созданию четкой программы поддержки молодых специалистов. Он видит три возможных сценария: первый — предоставление служебной квартиры или комнаты в день выхода на работу; второй — полная компенсация аренды жилья за счет бюджета на весь период трудовой деятельности в государственной системе; третий — внедрение своеобразной «рассрочки в счет отработки», когда государство помогает с приобретением жилья, а врач погашает эту помощь годами добросовестной работы в поликлиниках и больницах. Все эти меры, по замыслу сенатора, должны стать материальным якорем, удерживающим кадры в профессии.

Однако корень проблемы, подчеркивает Гибатдинов, уходит гораздо глубже — в недоступность самого медицинского образования. Стоимость обучения в ведущих столичных вузах достигает 800 тыс. — 1,5 млн рублей в год, а за весь курс сумма переваливает за 10 миллионов. Для подавляющего большинства российских семей такие цифры неподъемны. В регионах цены чуть ниже, но с учетом средних доходов населения они остаются запредельными. В итоге талантливые выпускники школ оказываются перед жестким выбором: пробиваться на немногочисленные бюджетные места, которых катастрофически мало, или брать многолетние кредиты, которые лягут тяжким грузом на годы жизни. И далеко не все выбирают медицину, предпочитая более доступные и быстроокупаемые специальности.

По его словам, последствия этого системного сбоя уже видны невооруженным глазом: поликлиники работают с недогрузом штата, врачи вынуждены вести приемы в режиме нон-стоп, а средний медперсонал — медсестры и фельдшеры — выполняют двойные объемы работы, получая при этом зарплату, которая не компенсирует ни их нервов, ни времени, ни ответственности. Пока вопрос справедливого вознаграждения не будет решен, предупреждает сенатор, проблема дефицита будет только усугубляться. Даже если жилищный вопрос закроют, низкая оплата труда и колоссальные перегрузки продолжат вымывать кадры из отрасли.

Сенатор резюмировал, что необходим комплексный подход, объединяющий жилищную помощь, доступность образования и достойную зарплату. Только тогда медицина перестанет быть уделом подвижников и станет привлекательной для молодежи. Сенатор уверен: слова о кадровом голоде должны перейти в плоскость конкретных законов и государственных программ, иначе мы рискуем потерять целое поколение врачей, так и не дождавшись перемен.

Ранее сообщалось, что почти 40% врачей в России совмещают работу из-за дефицита кадров.