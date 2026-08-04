С воздуха на почту: Ассоциация ОКО хочет легализовать использование БПЛА для ГИБДД

Ассоциация «ОКО», объединяющая производителей и операторов систем фотовидеофиксации нарушений, выступила с инициативой, которая способна кардинально изменить систему контроля на российских дорогах. Организация обратилась в правительство с просьбой разрешить использование беспилотных летательных аппаратов для автоматической фиксации нарушений ПДД и легализовать штрафы, выписанные на основе данных с дронов. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Речь идет о фиксации выездов на обочину, на встречную полосу и других опасных маневров, которые сегодня можно доказать только при личной остановке водителя инспектором. Снимки с высоты сейчас носят вспомогательный характер, а инициаторы хотят перевести процесс в полностью автоматический режим: чтобы уведомления о штрафах приходили владельцам машин по почте без участия полицейского на месте.

Технически отрасль уже готова к такому шагу. В стране функционируют более 32 тыс. стационарных камер, а Кодекс об административных правонарушениях давно позволяет рассылать «письма счастья» дистанционно. В 2022–2023 годах ГИБДД уже экспериментировала с аэростатами, дирижаблями и дронами — тогда удалось выявить более 35 тыс. нарушителей. Практика жива и сегодня: например, в июне 2024 года саратовская полиция с помощью квадрокоптеров охотилась на любителей «встречки». Однако весь этот опыт упирается в законодательный пробел: по нынешним нормам камера должна быть либо стационарной, либо закрепленной на транспортном средстве. Фото с воздуха не имеют юридической силы для автоматического штрафа — инспектор обязан лично остановить нарушителя. Чтобы снять это противоречие, ОКО предлагает внести поправки в закон «Об автомобильных дорогах» и профильные приказы МВД.

Регионы, в частности Татарстан, где работает ГБУ «Безопасность дорожного движения», идею поддерживают. Руководитель учреждения Рифкат Минниханов считает, что с высоты птичьего полета лучше видна общая картина — разметка, траектория, контекст маневра. Однако он предостерегает от немедленной автоматизации: сначала дроны должны стать источником улик, которые проверяет человек, чтобы обкатать технологию и создать судебную практику, и лишь затем можно менять КоАП. Этот подход разделяют и другие эксперты, указывая на риски ошибок при распознавании номеров и границ дорожной разметки с большой высоты. Автоэксперт Дмитрий Попов, например, ставит под сомнение алгоритмы, которые сможет использовать дрон: при отсутствии четкой разметки или в сложных погодных условиях аппарат может ошибиться, а любую спорную ситуацию оспорить в суде.

Наиболее острая проблема, однако, лежит не в технической или правовой плоскости. На фоне регулярных атак беспилотников со стороны Украины любой дрон в небе над дорогой воспринимается водителями как прямая угроза жизни. Комментарии в соцсетях пестрят предупреждениями: если автомобилист увидит в небе БПЛА, он в панике либо бросит машину и побежит в лес, либо нажмет на газ, пытаясь уйти от возможного удара. Это создает реальный риск массовых ДТП. Инициатива, по мнению критиков, выглядит как попытка бизнеса, привыкшего к доходам от штрафов за скорость, найти новый источник прибыли — ведь поступления от традиционных камер падают. Легализация «летающих инспекторов» может дать дополнительный заработок операторам, но одновременно она может замаскировать вражеские дроны под официальные аппараты, что крайне опасно в нынешней ситуации.

Итог дискуссии двойственен. С одной стороны, технология действительно способна повысить безопасность на сложных участках, где поставить пост ДПС невозможно. С другой — время для ее внедрения выбрано крайне неудачно. Пока общество не успокоится и не перестанет ассоциировать любой беспилотник с ударом, такие нововведения вызовут лишь страх и недоверие. Эксперты сходятся на том, что путь должен быть долгим и осторожным: сначала пилотные проекты с ручной проверкой, затем судебная практика, и только потом — автоматизация. Но главный урок этой истории — государству и бизнесу стоит оглядываться на реальное восприятие граждан, а не только на экономическую выгоду. Война меняет приоритеты, и то, что казалось безобидным пару лет назад, сегодня может стать причиной хаоса на дорогах.

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