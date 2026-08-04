Закручивают гайки: мигрантов будут ставить на учет через блокировку работы

Все чаще в новостных лентах мелькают сообщения о том, как сотрудники военкоматов и полиции наведываются по адресам проживания новых граждан России. Формальная цель этих визитов — постановка на воинский учет, однако складывается устойчивое ощущение, что многие натурализованные россияне сознательно избегают этой процедуры, полагая, что воинская обязанность их не касается. Государство, в свою очередь, начинает действовать методично и настойчиво, превращая точечные рейды в системную практику. Раньше этот процесс напоминал лотерею — «поймают — не поймают», но сейчас вектор смещается в сторону неотвратимости. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Еще несколько лет назад наличие военного билета или справки из военкомата было рядовым требованием при трудоустройстве, получении загранпаспорта или поступлении в вуз. Возврат к этой практике должен стать не эпизодическим ужесточением, а жестким автоматическим механизмом, при котором уклонение автоматически блокирует базовые гражданские возможности. Логика проста: если человек хочет работать, получать госуслуги и пользоваться правами, он должен исполнить и свою воинскую обязанность. Любые иные сценарии лишь создают питательную среду для злоупотреблений и социальной несправедливости.

Вопрос, который неизбежно возникает: чем граждане по натурализации отличаются от коренных россиян в контексте воинского долга? Для россиян, пытающихся «уклониться», система и без того достаточно жесткая — ограничения на выезд, сложности с трудоустройством, административные барьеры. Почему же для получивших паспорт правила должны быть мягче? Точечные рейды — это лишь вершина айсберга. За ними должны последовать системные ограничения, которые перекроют возможность просто «залечь на дно» и игнорировать повестки. Особенно это касается тех, кто изначально избегал постановки на учет под любыми предлогами.

Наиболее эффективным рычагом воздействия остается экономическая сфера. Рейды по таксистам, курьерам и складским работникам — это вынужденная ручная работа, которая возникает из-за того, что крупные корпорации и агрегаторы продолжают закрывать глаза на проверку документов. Но стратегическая цель должна быть иной: автоматическая блокировка трудовых договоров и доступа к самозанятости для тех, кто числится в розыске военкомата. Если у человека нет отметки о постановке на учет, его ИНН просто «замораживается» для оформления официальных доходов. Это создаст мощный стимул урегулировать отношения с государством.

Конечная цель процесса натурализации — не формальное увеличение численности населения, а интеграция людей, готовых нести полный объем обязанностей перед страной. Однако сейчас мы видим обратную картину: многие новые граждане воспринимают российский паспорт как выигрышный билет, дающий права, но снимающий обязанности. Особенно остро это воспринимается теми, кто службу прошел или имеет действующие отсрочки — они справедливо недоумевают, почему кто-то может безнаказанно игнорировать закон. Такая двойственность неизбежно ведет к росту социальной напряженности и обесцениванию самого института гражданства.

Сегодня рейды военкоматов с доставкой уклоняющихся в пункты сбора становятся повседневностью. Еще пять лет назад о таком даже не заикались. Но «ручной режим» — это лишь временная мера. Постепенно система перейдет к рутинным цифровым процедурам, когда каждый натурализованный гражданин, как и любой коренной россиянин, будет находиться в плотном поле зрения профильных структур без возможности «затеряться». Никаких лазеек и исключений — только единые правила для всех.

Итог прост и жесток: гражданство — это двусторонний договор, где пункт об обязанностях прописан так же четко, как и пункт о правах. И для новоиспеченных российских граждан он не менее неотвратим. Попытки уклониться от воинской службы не должны быть удобной стратегией выживания — они должны с неизбежностью вести к блокировке базовых гражданских возможностей. Вопрос лишь в скорости, с которой правовое поле догонит эту очевидную необходимость.

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