Профилактика в действии: проект «Поезда здоровья» охватил почти все муниципалитеты Нижегородской области

С начала 2026 года мобильные медицинские комплексы «Поезда здоровья» курсируют по Нижегородской области практически без остановок. За семь месяцев они совершили 145 выездов, охватив почти все муниципалитеты региона. В августе бригады продолжат объезд — в планах посетить 16 округов и еще четыре района непосредственно Нижнего Новгорода. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Проект, который стартовал в 2018 году по инициативе губернатора Глеба Никитина, давно перерос из эксперимента в полноценную систему доступной диагностики для жителей отдаленных территорий.

Цифры, которыми располагает областная клиническая больница имени Семашко, впечатляют: за семь месяцев прием прошли более 26 тыс. пациентов. Врачи провели свыше 44 тыс. консультаций и выполнили около 84 тыс. лабораторных и инструментальных исследований. Оснащение позволяет проводить анализы на месте, делать ЭКГ, УЗИ, маммографию и флюорографию — то есть практически полный спектр первичной диагностики. Чаще всего нижегородцы обращаются к кардиологам, эндокринологам, неврологам и офтальмологам, что отражает реальную структуру заболеваемости в области.

Главный итог этой масштабной работы — не просто цифры приемов, а конкретные обнаруженные угрозы. Благодаря «Поездам здоровья» впервые выявлено более 5,3 тыс. случаев заболеваний, причем многие из них опасны для жизни, если их не заметить вовремя. Среди них — свыше 350 патологий сердечно-сосудистой системы, почти 260 случаев сахарного диабета и около 60 злокачественных новообразований. Ранняя диагностика в этих случаях буквально спасает годы жизни, позволяя начать лечение на той стадии, когда оно еще эффективно.

Организаторы подчеркивают, что такие выездные проверки — не разовая акция, а системная профилактическая мера, направленная на предотвращение тяжелых осложнений и увеличение активного долголетия жителей. Проект полностью вписывается в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», инициированный президентом, где профилактике отведена ключевая роль. Для региона, где многие села и малые города удалены от крупных больниц, «Поезда здоровья» стали настоящим спасательным кругом, приближающим медицину к пациенту, а не наоборот. И если динамика сохранится, к концу года эти цифры вырастут еще на десятки тысяч обследованных и сотни спасенных жизней.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возможностью проверить здоровье в парках воспользовались почти 3,5 тыс. жителей.