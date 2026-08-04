«Сердечный» фрукт: диетолог раскрыла пользу и вред авокадо

Ученые из Пенсильванского университета опубликовали в Journal of Clinical Lipidology результаты масштабного исследования, которые в очередной раз подтвердили репутацию авокадо как одного из самых полезных продуктов для сердца. Оказалось, что регулярное включение этого фрукта в рацион способно заметно снизить вероятность развития сердечно-сосудистых патологий. Однако новость не была бы полной без профессионального взгляда диетолога: « Вечерняя Москва » попросила Елену Соломатину разобрать, какие именно компоненты авокадо дают этот эффект, и есть ли у популярного суперфуда обратная сторона, о которой многие не догадываются.

Диетолог объяснила, что авокадо — это настоящий кладезь биологически активных веществ, работающих в комплексе. Прежде всего, это мононенасыщенные жиры (омега-9, как в оливковом масле, и омега-6, как в подсолнечном), которые укрепляют сердечную мышцу, поддерживают иммунитет и нервную систему, улучшают состояние кожи и волос, а также служат профилактикой атеросклероза за счет нормализации липидного профиля. Второй важный элемент — высокое содержание магния, который не только успокаивает нервы, но и участвует в построении костной ткани, поддерживает мышцы, расслабляет кишечник и предотвращает запоры. Калий в больших количествах помогает выводить лишнюю соль и уменьшает отеки, а медь стимулирует выработку коллагена, сохраняя молодость кожи. Провитамин А (бета-каротин) и обилие клетчатки дополняют картину, улучшая пищеварение и общее состояние. Соломатина особо подчеркнула, что людям старше 50 лет имеет смысл заменять часть животных жиров именно авокадо — это снижает нагрузку на сосуды и помогает дольше оставаться активными.

По ее словам, тем не менее, как и у любого продукта с высокой биологической активностью, у авокадо есть противопоказания и ограничения, о которых важно знать. Главный минус — высокая калорийность: фрукт богат жирами, поэтому тем, кто следит за весом, стоит строго дозировать порции. Второй нюанс — желчегонное действие. При проблемах с поджелудочной железой или желчевыводящими путями избыток авокадо может спровоцировать обострение, поэтому таким людям лучше есть его понемногу и с осторожностью. То же касается хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта — в период обострения гастрита, язвы или колита авокадо, как и любой грубый растительный продукт, может раздражать слизистую. И наконец, фрукт является достаточно сильным аллергеном, поэтому при индивидуальной непереносимости его лучше заменить на другие источники полезных жиров, например на оливковое масло или орехи.

Медик подчеркнула, что авокадо приносит огромную пользу сердечно-сосудистой системе и организму в целом, но только при разумном употреблении с учетом состояния здоровья. Стандартная рекомендация — половина плода в день для здорового человека, а при склонности к аллергии или проблемах с ЖКТ — сократить до четверти и наблюдать за реакцией. Главное, что подчеркивает диетолог: авокадо — это не лекарство, а часть сбалансированного рациона, и его эффект проявляется именно в комплексе с другими полезными продуктами. А главный вывод из пенсильванского исследования — даже один такой плод в день способен ощутимо снизить риски инфарктов и инсультов, если не забывать о золотой середине.

Ранее она развенчала миф о малине как ягоде‑лекарстве.