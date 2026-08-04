Не дайте себя обмануть: психолог рассказала, как по поведению HR понять, что в компании токсично

Встречают по одежке, а работу — по рекрутеру. Оказывается, заподозрить неладное в будущей компании можно еще до подписания трудового договора, просто прислушавшись к тому, как с вами разговаривают на собеседовании. Карьерный психолог Анна Мухина уверена: HR-менеджер — это не просто фильтр для поиска сотрудников, а зеркало корпоративной культуры, которое безжалостно отражает все внутренние проблемы бизнеса. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По ее словам, если на первом же интервью вы сталкиваетесь с неуважением, размытыми ответами на прямые вопросы или ощущением, что вас проверяют на прочность без всякой меры, — это не ваш будущий работодатель, а красный флаг размером с полотно.

Эксперт добавила, что проблема усугубляется тем, что сейчас многие компании увлеклись автоматизацией и нанимают сотрудников при помощи нейросетей. Это, с одной стороны, отсеивает случайных людей, но с другой — превращает процесс в бездушный конвейер, где кандидат чувствует себя винтиком. И если рекрутер настойчиво интересуется вашей готовностью к систематическим переработкам, маскируя это под вопрос о «гибком графике», знайте: баланса в этой фирме нет и не будет. К слову, законодатели уже задумались об этом всерьез, меняя правила оплаты сверхурочного труда, но бизнес пока продолжает искать лазейки.

По ее мнению, спасти себя от разочарования можно, просто проявив чуточку любопытства. Психолог советует не стесняться и спрашивать о бытовых мелочах: есть ли нормальная кухня, как тут принято отмечать праздники и кто вообще принимает решения. Активный соискатель, забрасывающий эйчара вопросами, — это та еще головная боль для недобросовестного нанимателя, потому что за красивым фасадом офиса часто скрывается тотальное выгорание, отсутствие делегирования и бардак в управлении. Даже если вам предложили работу, не спешите радоваться печенькам и кофе в свободном доступе — настоящая ценность заключается в четком социальном пакете, а не в бесплатных сладостях, которые призваны скрыть токсичность. Идеальный опыт на всех этапах тоже не гарантия оффера: внутри компаний часто происходят странные процессы, невидимые для глаз кандидата. Но если предложение поступило, помните: уважение на собеседовании — это минимум, который вы заслуживаете, и, если его нет сейчас, дальше будет только хуже.

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