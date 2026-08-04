Серый рынок биодобавок: токсиколог предупредил о смертельной опасности куркумы и БАД

По его мнению, по документам БАДы проходят как пищевые продукты, и от них не требуют подтверждения эффективности или безопасности в том объеме, как от лекарств. Однако на практике, предупреждает эксперт, многие производители добавляют в свои концентраты действующие фармакологические вещества в высоких дозах, что превращает безобидную на первый взгляд баночку в источник реальной угрозы для здоровья, и прежде всего — для печени.

Особенно опасны, по словам Водовозова, экстракты, используемые в средствах для похудения и антиоксидантных комплексах, например, из зеленого чая. При гипердозах эти концентраты способны вызывать острый токсический гепатит, который может привести к острой печеночной недостаточности и даже к необходимости трансплантации органа. Но зеленый чай — не единственный виновник. Самое тревожное, что общеизвестные и разрекламированные специи, такие как куркума и кумин, тоже занимают лидирующие позиции в статистике токсических поражений печени. Водовозов подчеркивает, что вред от них накапливается: в течение одного-четырех месяцев приема концентрированных форм ферменты печени могут вырасти до критических значений, появляется желтуха, и вместо желанного оздоровления человек рискует потерять не только орган, но и жизнь.

Эксперт пояснил, что куркума — не единичный пример. Популярная гарциния камбоджийская, входящая в состав многих многокомпонентных жиросжигателей, уже дала несколько десятков задокументированных случаев токсического гепатита, развивающегося через несколько недель или месяцев приема. Ашваганда, еще один модный адаптоген, тоже накапливает серии клинических случаев по всему миру: здесь характерна холестатическая желтуха, причем даже после отмены препарата восстановление идет крайне медленно. Хотя в большинстве случаев люди выздоравливают, исход может быть тяжелым, если у пациента уже есть фоновые заболевания печени — хронические гепатиты, жировой гепатоз алкогольного или неалкогольного генеза.

Отдельную категорию риска, по мнению токсиколога, представляют околоспортивные БАДы. В них часто в несанкционированных количествах добавляют анаболические стероиды и другие фармакологические субстанции, о которых не указано на этикетке. Это всемирная практика, и последствия такого «коктейля» непредсказуемы — удар по печени гарантирован, но к нему присоединяются и другие системные нарушения. Не менее опасен и красный дрожжевой рис, который продвигают как натуральную альтернативу статинам для снижения холестерина. Но в отличие от статинов, где дозу подбирает врач индивидуально и контролирует процесс, в добавке дозировка действующего вещества неизвестна — человек получает либо терапевтический, либо токсический эффект, чаще всего второй.

Даже безобидные на первый взгляд витамины могут нанести серьезный урон. Водовозов акцентирует: витамин А и витамин В3 в высоких дозах бьют прямо по печени. В пищевых количествах они безвредны, но как только человек начинает «улучшать здоровье» гипердозами, он рискует проститься с печенью. Итог, который подводит токсиколог, неутешителен: глобальный тренд на самолечение и погоню за «оздоровительными» добавками без врачебного контроля превращает БАДы в источник массовых токсических поражений. Единственный надежный способ защититься — относиться к любым концентратам с осторожностью, не превышать рекомендованных доз, а при наличии хронических заболеваний печени или подозрении на проблемы — вообще избегать бесконтрольного приема и консультироваться с врачом, а не с рекламными буклетами.

Ранее диетолог Соломатина объяснила, как БАДы доводят до токсического гепатита.