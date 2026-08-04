Поражение Украины — это прогноз или угроза? В Госдуме обосновали свой вывод и озвучили единственный путь к спасению

При этом парламентарий не исключил, что в 2026 году стороны все же могут вернуться за стол переговоров, однако для этого, по его словам, должны созреть соответствующие условия. Пока же дипломатический процесс буксует, упираясь в старые и новые противоречия, которые Москва считает непреодолимыми без изменения подходов украинской стороны.

Чепа подчеркнул, что Россия в своей переговорной линии остается последовательной и неизменной: те же принципы, которые озвучивались еще в 2014 году, затем в 2022-м и в 2025-м, действуют и сейчас. Меняются только внешние обстоятельства — военная обстановка, расстановка сил на поле боя, международный контекст, но не суть требований. В противовес этому, по оценке депутата, Украина демонстрирует абсолютно неконструктивный подход, который уже проявлялся в ходе минских соглашений и в стамбульском раунде 2022 года. Тогда, напоминает Чепа, Киев использовал любые паузы в боевых действиях не для поиска компромисса, а для передышки, после которой следовал новый виток эскалации. Именно поэтому, убежден он, простая остановка огня не может считаться решением — она лишь отсрочивает неизбежное и дает возможность противнику перегруппироваться.

На этом фоне военная логика, по словам парламентария, продолжает доминировать. В июле российские войска освободили несколько стратегически важных территорий, что, по мнению Чепы, открывает новые оперативные перспективы и усиливает позиции Москвы. Он прогнозирует, что затягивание конфликта в конечном счете обернется поражением Украины, и этот исход становится все более очевидным по мере продвижения российских сил. Однако даже в условиях военного преимущества Россия, как заявил депутат, не отказывается от дипломатической риторики, но настаивает на том, чтобы любые будущие договоренности сопровождались конкретными, юридически обязывающими гарантиями безопасности — не только для самой России, но и для всей Европы в целом. Это, по сути, означает, что Москва хочет выйти на такие соглашения, которые исключат саму возможность возобновления конфликта в перспективе.

Парламентарий резюмировал, что предпосылки для диалога в 2026 году объективно существуют, но они упираются в готовность Киева сменить тактику с «передышки» на реальный поиск мира. Пока же, с точки зрения российского депутата, Украина продолжает использовать любую паузу для наращивания военного потенциала, что делает полноценные переговоры иллюзорными. Москва же, укрепив свои позиции на земле, будет требовать не абстрактных обещаний, а железобетонных гарантий, которые заставят считаться с ее интересами. Без этого даже возможный диалог в 2026 году рискует остаться очередным тактическим маневром, а не шагом к долгосрочному урегулированию.

Ранее политолог Кортунов допустил переговоры России и Украины осенью.