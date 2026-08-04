Отмена балльной системы ради 40%: экономист оценил риски смены пенсионной реформы

В Госдуму готовится к внесению законопроект, который может кардинально изменить подход к формированию страховых пенсий по старости. Авторы инициативы предлагают законодательно закрепить нижнюю планку пенсионных выплат на уровне не ниже 40% от среднего заработка, который гражданин получал в последний год перед выходом на заслуженный отдых. « Вечерняя Москва » попросила финансового аналитика, кандидата экономических наук Михаила Беляева оценить реалистичность и последствия такой реформы.

Эксперт признал, что технически установить подобный порог возможно, но предупредил, что за этой красивой цифрой скрываются серьезные экономические и системные проблемы, о которых инициаторы умалчивают.

Отправной точкой для законопроекта, по словам Беляева, стали рекомендации Международной организации труда, которая считает пенсию удовлетворительной, если она равна 40% от прежнего заработка. Однако этот стандарт, подчеркивает аналитик, рассчитан на западные экономики с совершенно иным уровнем доходов. Если в Европе средняя зарплата составляла две-две с половиной тысячи евро, то пенсия в 800–1000 евро действительно обеспечивает достойный уровень жизни. В России же, где медианная зарплата находится на уровне 60 тыс. рублей, 40% от этой суммы дадут всего 24 тыс., а при зарплате в 40 тыс. — 16 тыс. рублей, что зачастую даже ниже текущих средних пенсионных выплат. Более того, государство сегодня и так доводит пенсию до регионального прожиточного минимума (в Москве — более 20 тыс.), поэтому инициатива выглядит не столько повышением, сколько перераспределением того же самого объема средств.

Главный же подвох, по мнению Беляева, заключается в источнике финансирования. Действующая пенсионная система построена на страховых взносах работодателей и индивидуальных пенсионных коэффициентах (баллах): чем выше была официальная зарплата, тем больше баллов накопил человек, которые затем умножаются на стоимость коэффициента (156,76 рубля) и суммируются с фиксированной выплатой (около 8900 рублей). При низком заработке итоговая пенсия оказывается скромной, но государство доплачивает до минимума. Если же ввести обязательную планку в 40%, то либо потребуется резко увеличить страховые взносы (что ударит по работодателям и зарплатам), либо придется полностью отменить балльную систему и перейти к бюджетному финансированию по аналогии с военными пенсиями. Это, предупреждает эксперт, означает полную смену парадигмы со всеми вытекающими экономическими рисками и дополнительной нагрузкой на бюджет.

Итог, который подводит Беляев, парадоксален: нынешняя система, при всех ее недостатках, логична и прозрачна. Она нацеливает человека на долгую работу с высокой «белой» зарплатой, что в конечном счете обеспечивает ему достойную пенсию. Те, кто зарабатывал мало, получают минимальную базу с социальной доплатой, но это не стимулирует их останавливаться. Устанавливать же искусственный порог в 40% от последнего заработка — значит ломать этот механизм, не предлагая взамен понятного источника денег. Таким образом, инициатива выглядит популистской и нереализуемой в текущих финансовых условиях, а главный вопрос «откуда взять деньги?» так и остается без ответа.

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