Цифровизация соцзащиты: почти 300 видов поддержки доступны жителям Рязанской области онлайн
В Рязанской области запустили портал соцзащиты с 292 услугами
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
В Рязанской области полным ходом идет цифровая трансформация системы социальной защиты — процесс, который призван избавить жителей от бесконечных очередей и бумажных волокит. Губернатор Павел Малков рассказал о ключевых результатах внедрения новых технологий в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Главная задача, по его словам, — сделать получение государственной помощи максимально простой, интуитивной и доступной для каждого рязанца, независимо от возраста, здоровья или удаленности от областного центра. Об этом сообщает издание 7info.
Центральным элементом этой цифровой экосистемы стал портал «Открытый регион62. Социальная защита». Эта площадка — не просто электронная справочная, а полноценный навигатор по миру льгот и выплат. Здесь можно не только ознакомиться с полным перечнем доступных мер поддержки, но и подать заявление онлайн, а также получить персональную подборку услуг, автоматически сформированную под конкретную жизненную ситуацию: будь то рождение ребенка, выход на пенсию, потеря кормильца или участие в боевых действиях. Система уже агрегировала 292 вида социальной поддержки, охватив практически все категории граждан.
Особый акцент разработчики сделали на самых уязвимых и нуждающихся группах. В фокусе внимания — многодетные семьи и семьи с детьми, студенческие семьи, пенсионеры, ветераны, участники специальной военной операции и их близкие, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. Среди востребованных сервисов выделяется программа «Активное долголетие», которая объединяет пожилых людей для участия в оздоровительных, культурных и образовательных мероприятиях — на сегодняшний день к ней присоединились уже более двух тысяч рязанцев.
Малков подчеркнул, что работа по совершенствованию цифровых сервисов не завершена — впереди еще много задач по интеграции и упрощению процедур. Он поставил цель: чтобы жителям не приходилось «бегать по инстанциям, собирать справки и стоять в очередях», а все услуги оказывались максимально комфортно и быстро. При этом власти региона наращивают и объем самой помощи: за счет федеральных программ и собственного бюджета количество мер поддержки существенно увеличилось. В приоритете — семьи с детьми, особенно те, которые получают статус многодетных. Итог амбициозный: цифровизация должна не просто ускорить бюрократию, а изменить саму философию взаимодействия государства и человека, превратив получение помощи из испытания в рутинную, но удобную процедуру.
Ранее сообщалось, что в сфере ЖКХ произошли изменения: заработал цифровой сервис для всех платежей.