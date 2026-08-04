Цифровизация соцзащиты: почти 300 видов поддержки доступны жителям Рязанской области онлайн

В Рязанской области полным ходом идет цифровая трансформация системы социальной защиты — процесс, который призван избавить жителей от бесконечных очередей и бумажных волокит. Губернатор Павел Малков рассказал о ключевых результатах внедрения новых технологий в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Главная задача, по его словам, — сделать получение государственной помощи максимально простой, интуитивной и доступной для каждого рязанца, независимо от возраста, здоровья или удаленности от областного центра. Об этом сообщает издание 7info .

Центральным элементом этой цифровой экосистемы стал портал «Открытый регион62. Социальная защита». Эта площадка — не просто электронная справочная, а полноценный навигатор по миру льгот и выплат. Здесь можно не только ознакомиться с полным перечнем доступных мер поддержки, но и подать заявление онлайн, а также получить персональную подборку услуг, автоматически сформированную под конкретную жизненную ситуацию: будь то рождение ребенка, выход на пенсию, потеря кормильца или участие в боевых действиях. Система уже агрегировала 292 вида социальной поддержки, охватив практически все категории граждан.

Особый акцент разработчики сделали на самых уязвимых и нуждающихся группах. В фокусе внимания — многодетные семьи и семьи с детьми, студенческие семьи, пенсионеры, ветераны, участники специальной военной операции и их близкие, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. Среди востребованных сервисов выделяется программа «Активное долголетие», которая объединяет пожилых людей для участия в оздоровительных, культурных и образовательных мероприятиях — на сегодняшний день к ней присоединились уже более двух тысяч рязанцев.

Малков подчеркнул, что работа по совершенствованию цифровых сервисов не завершена — впереди еще много задач по интеграции и упрощению процедур. Он поставил цель: чтобы жителям не приходилось «бегать по инстанциям, собирать справки и стоять в очередях», а все услуги оказывались максимально комфортно и быстро. При этом власти региона наращивают и объем самой помощи: за счет федеральных программ и собственного бюджета количество мер поддержки существенно увеличилось. В приоритете — семьи с детьми, особенно те, которые получают статус многодетных. Итог амбициозный: цифровизация должна не просто ускорить бюрократию, а изменить саму философию взаимодействия государства и человека, превратив получение помощи из испытания в рутинную, но удобную процедуру.

Ранее сообщалось, что в сфере ЖКХ произошли изменения: заработал цифровой сервис для всех платежей.