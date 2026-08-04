Горит дизтопливо: в Перми спасатели тушат масштабный пожар на Соликамской

В Перми площадь пожара на объекте с дизтопливом составила 800 кв. метров

Общество

В Перми на Соликамской улице произошел крупный пожар на территории производственного объекта. По данным МЧС и Следственного комитета России, горит емкость с дизельным топливом, а площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Ход ликвидации и привлеченные силы

  • Локация и объект: Пожар вспыхнул на объекте по улице Соликамской, горит резервуар с дизтопливом.
  • Масштаб и тушение: Площадь ЧП составляет 800 кв. м. На месте развернут оперативный штаб, работают два боевых участка. Для тушения применяются ручные, лафетные и пенные стволы.
  • Задействованные ресурсы: В ликвидации огня принимают участие 64 специалиста и 16 единиц специальной техники МЧС.
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