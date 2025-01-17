Главе СК России доложат о расследовании дела об избиении фельдшера в Подольске
Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении фельдшера в Подольске
Фото: [Медиасток.рф]
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об избиении фельдшера скорой медпомощи в Подмосковье. Инцидент произошел в Подольске.
Ранее в СМИ публиковалась информация о том, что в указанном муниципалитете пьяный мужчина, находясь в общественном месте, избил женщину-фельдшера скорой помощи. Действия мужчины пресекли водитель скорой и очевидцы.
В результате нападения женщина получила травму живота и другие травмы. Ей оказали медицинскую помощь.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Бастрыкину доложат о ходе его расследования.