Главе СК России доложат о расследовании дела об избиении фельдшера в Подольске

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об избиении фельдшера скорой медпомощи в Подмосковье. Инцидент произошел в Подольске.

Ранее в СМИ публиковалась информация о том, что в указанном муниципалитете пьяный мужчина, находясь в общественном месте, избил женщину-фельдшера скорой помощи. Действия мужчины пресекли водитель скорой и очевидцы.

В результате нападения женщина получила травму живота и другие травмы. Ей оказали медицинскую помощь.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Бастрыкину доложат о ходе его расследования.