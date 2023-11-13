Главу полиции Выборга задержали по подозрению во взяточничестве

Главного полицейского Выборга уже задержали сотрудники работники управления собственной безопасности. Обыски ведутся как по месту его работы, так и в доме, где он проживает. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на сообщение регионального управление МВД.

Офицера полиции подозревают в том, что он брал деньги с тех, кто ведет незаконную вырубку леса. На протяжении двух последних лет он получил от нарушителей закона 8 миллионов рублей в качестве взяток. Деньги ему передавались ежемесячно. В отношении главы ОВД уже возбуждено уголовное дело, в самом ближайшем времени будет решен вопрос о помещении его под стражу.