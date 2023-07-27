Горловку обстреляли ракетами из РСЗО
Фото: [©Сергей Батурин/РИА Новости]
Очередной украинский удар был нанесен по Горловке вечером четверга, 27 июля. Подробности привели в официальном канале представительства ДНР.
Как рассказали в представительстве, украинцы нанесли удар по Никитовскому району Горловки из населенного пункта под названием Новгородское. ВСУ выпустили по городу и мирным жителям три ракеты из РСЗО.
Ранее Горловку уже обстреливали буквально за полчаса до этого, выпустив снаряды 152 мм калибра.