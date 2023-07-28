Госдеп США порекомендовал американцам как можно скорее покинуть Гаити

Госдепартамент выписал предписание американским служащим, не связанным с вопросами безопасности, и членам их семей выехать из Гаити.

В карибской стране участились случаи убийства и похищения людей, отмечается рост преступности и гражданских беспорядков.

Ранее телеканал Telesur информировал, что с начала года в Гаити убито порядка 600 человек, а 80% Порт-о-Пренса, столицы страны, контролируется различными вооруженными группировками. Их влияние растет и в других регионах Гаити.

Гуманитарная обстановка в одной из беднейших стран мира значительно ухудшилась после убийства в 2021 году президента страны Жованеля Моиза и разрушительного землетрясения, унесшего жизни более двух тысяч человек.