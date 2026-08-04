Каждый удар колокола — память о героях: у стен храма Николы Ратного в Кашире строят новую звонницу

На территории одной из старейших церковных построек Каширы — храма Троицы Живоначальной, более известной в народе как церковь Николы Ратного, — стартовали работы по возведению колокольни. Проект реализуется по инициативе Комитета семей воинов Отечества, а его отправной точкой стали пожелания родственников павших бойцов. Авторы идеи подчеркивают: будущая звонница задумана не просто как архитектурный элемент, а как памятный символ. Каждый колокольный звон здесь должен служить напоминанием о доблести земляков, погибших в ходе специальной военной операции, сообщил REGIONS.

Храм Троицы Живоначальной является памятником архитектуры федерального значения и одной из визитных карточек города. Его история тесно переплетена с военной летописью Каширы, которая на протяжении столетий играла роль южного защитного рубежа Московского царства.

Существующее каменное здание возвели в 1815 году на деньги купчихи Мавры Ждановой. Однако первые упоминания о святыне относятся к более раннему периоду. В 1688 году на этом месте уже стояла каменная церковь, построенная Жданом Скорняком — местным рекрутом, который, согласно преданию, проявил героизм в Полтавской баталии и был отмечен наградой от Петра I. Именно тогда в храме появилась особо почитаемая икона святителя Николая, получившая в народе именование «Никола Ратный» — в честь ратного подвига предков.

Фото: [ Храм Николы Ратного ]

Архитектурный облик церкви специалисты называют одним из самых изящных в Кашире. Ее стройные пропорции отличаются особой гармонией, а плоское перекрытие купола на низком барабане придает зданию величавость и светлоту. В советский период храм постигла трагическая участь: в 1930-е годы колокольню разрушили, внутреннее убранство было утеряно, а настоятель протоиерей Григорий Богословский в 1938 году был расстрелян на полигоне в Бутово. Восстановление святыни началось в 1991 году, а спустя более десятилетия, 21 сентября 2002 года, здесь вновь была совершена Божественная литургия. В 2018-м у стен церкви появился памятник преподобному Сергию Радонежскому, который, по местным преданиям, останавливался в этих краях во время своих путешествий.

Новая звонница — вместо утраченной

До революции при храме существовала отдельно стоящая двухъярусная колокольня, построенная еще в 1801 году. Именно она была снесена в 1930-х годах, а на ее месте впоследствии вырос жилой дом. Текущий проект не является точной реконструкцией утраченного объекта — это создание нового мемориального сооружения, возводимого на пожертвования граждан. Работы уже перешли в активную фазу: колокола отлиты и доставлены на территорию храма, идет монтаж каркаса и кровли. Ключевую роль в реализации замысла, по словам организаторов, сыграло местное предприятие — единственный в регионе завод, специализирующийся на литье колоколов, который согласился взяться за этот заказ.

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде учат звонарскому искусству на колокольнях.