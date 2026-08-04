От супов до смузи: почему кабачок должен стать главным продуктом в рационе каждой женщины — советы врача из Подмосковья

В августе, когда урожай кабачков достигает пика, этот овощ становится едва ли не самым доступным продуктом на столе. Дачники раздают его тоннами, и многие воспринимают кабачок как нечто обыденное и даже скучное. Однако заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Светлана Малиновская в беседе с REGIONS призвала присмотреться к этому дару огорода повнимательнее. Оказывается, неприметный внешне плод способен творить чудеса с женским организмом — от коррекции веса до омоложения кожи.

Легкость и польза: кабачок для стройности

С точки зрения диетологии, кабачок — это идеальный продукт для тех, кто следит за фигурой. Его калорийность минимальна, а кулинарный потенциал практически безграничен. Из него готовят нежные супы-пюре, запеканки, оладьи, рагу, икру, салаты и даже витаминные коктейли. Такое разнообразие позволяет худеющим не страдать от однообразия меню, получая при этом все необходимые нутриенты без риска набрать лишние килограммы.

«Кабачок может служить основой для множества низкокалорийных блюд. Так что его можно и нужно включать в свой рацион тем, кто стремится снизить вес», — подчеркивает эксперт.

Сердце и сосуды под защитой

Но польза кабачка не ограничивается диетическими свойствами. Его мякоть содержит комплекс витаминов: аскорбиновую и никотиновую кислоты, витамины групп A, E и B. Однако главное богатство овоща — калий и магний. Эти микроэлементы жизненно важны для работы сердца. Они питают миокард, регулируют артериальное давление и служат надежной профилактикой возрастных изменений сердечно-сосудистой системы. Регулярное употребление кабачков помогает укрепить сосуды и снизить риск гипертонии.

Естественный дренаж: избавляемся от отеков

Благодаря высокому содержанию калия кабачок является природным диуретиком. Он мягко выводит избыток жидкости из тканей, не затрагивая при этом запасы других необходимых минералов. Это свойство делает овощ особенно ценным для женщин, склонных к отечности. В отличие от синтетических мочегонных, кабачок работает деликатно и безопасно, помогая избавиться от утренней припухлости лица и тяжести в ногах.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Здоровье пищеварительной системы

Грубые пищевые волокна, содержащиеся в кабачке, действуют как щетка для кишечника. Они стимулируют перистальтику, мягко очищают организм и улучшают усвоение питательных веществ. Свежевыжатый сок сырого овоща оказывает благотворное влияние на печень и поджелудочную железу, способствуя их нормальной работе. Такой естественный уход за ЖКТ особенно актуален в период сезонной смены рациона.

Красота кожи и борьба с целлюлитом

Самый неожиданный эффект от употребления кабачков — это улучшение состояния кожи. Комплекс витаминов и микроэлементов, входящих в состав овоща, стимулирует выработку коллагена, повышает упругость и эластичность эпидермиса. При регулярном включении продукта в меню женщины отмечают уменьшение проявлений целлюлита, подтянутость контуров тела и выравнивание рельефа кожи. Таким образом, кабачок становится не просто едой, а доступным косметическим средством для сохранения молодости и красоты.

«Все дело в мощном антиоксиданте токофероле. Это вещество ускоряет обновление клеток и замедляет процессы старения, приводит ткани в тонус и защищает их от вредного воздействия солнечных лучей», — резюмирует Светлана Малиновская.

Ранее сообщалось, что редакция REGIONS раскрыла рецепт пасты из кабачков за 20 минут.