Жители Подмосковья более 35 тыс. раз узнали о состоянии родственников в больницах по телефону 122

Жители Подмосковья более 35 тыс. раз узнали о состоянии своих родственников в больницах по телефону 122, в том числе около 8 тыс. раз с начала 2026 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Сервис доступен с ноября 2023 года в 49 учреждениях. Жители могут получить получать информацию о состоянии своих близких, проходящих лечение в стационаре, не посещая больницу.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с врачами планы по капитальному ремонту хирургического корпуса Подольской больницы.