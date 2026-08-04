Летающая тарелка и красная лейка: студентка МГУ превратила прогулку по Фряново в увлекательную головоломку

Изучение истории должно быть скучным и похожим на школьный урок — такое мнение широко распространено. Студентка географического факультета МГУ Алиса Шалагинова решила сломать стереотипы и придумала для жителей и гостей Подмосковья необычный способ узнать свой край — туристический маршрут в формате кроссворда, сообщил REGIONS.

Магистрантка второго года обучения географического факультета МГУ разработала увлекательный квест по территории рабочего поселка Фряново. Этот населенный пункт расположен в 80 км от Москвы и скрывает в себе загадки, достойные имперского размаха.

«Я составила маршрут-головоломку по рабочему поселку Подмосковья. Это 10 остановок, каждая из которых познакомит вас с одной из граней Фряново. Пройти маршрут можно на машине, на общественном транспорте или на велосипеде. Последнее, кстати, как нельзя актуально и полезно для здоровья!» — рассказала автор проекта.

В качестве подсказок студентка подготовила яркую фотоподборку. На кадрах запечатлены самые узнаваемые локации поселка, которые и являются точками маршрута. Путешественникам предстоит найти культурный центр «Летающая тарелка», забавный арт-объект в виде красной лейки, местный стадион с уличными тренажерами, старинную водонапорную башню, мемориал погибшим воинам, величественную усадьбу Фряново и храм Иоанна Предтечи.

Собрать все ответы и проверить свою внимательность можно в специальном онлайн-кроссворде по ссылке. Но есть здесь и главная интрига. Если путешественники правильно впишут все слова по вертикали, то по горизонтали откроется ключевое слово. Оно обозначает ремесло, которое буквально изменило судьбу этого края и прославило его на всю Россию.

«В XVIII веке Фряново стало центром производства, прославившим его далеко за пределами губернии. В 1722 году армянский купец Шериман основал здесь первую мануфактуру, а в 1758 году Лазарев превратил село в „русский Лион“. Ткани фряновских мастеров украшали дома вельмож и даже императорский двор. Сегодня в усадьбе можно узнать историю этой удивительной нити, связавшей судьбы людей и целого поселка», — пишет Алиса Шалагинова.

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