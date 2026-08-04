64-летнюю Агузарову заметили с 22-летним другом в отеле

Легенду отечественного рок-н-ролла Жанну Агузарову заметили на отдыхе в загородном отеле в компании молодого друга. Как сообщает StarHit, спутником 64-летней звезды оказался 22-летний Даниил Онищенко — блогер, который снимает на пленку, ведет блог о знаменитостях. Молодой человек также раньше работал в одном из петербургских СМИ.

По словам одной из гостей отеля, певица держалась спокойно и вежливо, но наотрез отказывалась делать фото. Агузарова провела в отеле три дня, посещала сауну и бассейн и, предположительно, пользовалась другими оздоровительными услугами. Отдых прошел в уединенной атмосфере, без лишнего внимания к своей персоне.

Напомним, что последний альбом Агузаровой вышел в 2020 году, а масштабный концерт она дала в 2022 году в Зеленом театре на ВДНХ. Во время выступления певица заверила поклонников, что музыка остается ее смыслом жизни, и пообещала новые релизы, но с тех пор свежих треков так и не появилось.

Ходили слухи, что Агузарова уехала в США и обосновалась в Калифорнии, но на самом деле она живет в Москве, по некоторым данным — в Хорошевском районе.

Ранее сообщалось, что исчезнувшая накануне из соцсетей Рената Литвинова вернулась и показала фото в купальнике.