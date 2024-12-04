Гражданина ФРГ заочно арестовали за ведение незаконной съемки в Курской области

Немецкий гражданин Конноли Николас Симон незаконно пересек границу Курской области, после чего снял на ее территории репортаж. За это в его отношении было возбуждено уголовное дело, а также вынесено решение о заочном аресте. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление объединенной пресс-службы судов Курской области.

Следствие считает, что Конноли Николас Симон вместе с украинскими вооруженными формированиями пересек границу РФ. Он проник в Курскую область для съемок репортажа. Тем самым он нарушил закон, его обвинили в нарушении статьи «Незаконное пересечение госграницы». После этого в его отношении было возбуждено уголовное дело, затем гражданина ФРГ объявили в федеральный, межгосударственный и международный розыск.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Коннолли Николаса Симона на территории РФ или с момента экстрадиции», — указали представители судебной системы журналистам.

Ранее адвокат Данильченко заявила, что многие люди даже не задумываются над тем, насколько законна их фото- либо видеосъемка. Вся публикация полученной в результате съемок информации может проводиться только с разрешения тех людей, которые попали в кадр. Исключением становятся те случаи, когда фото- или видео используются в общественных или публичных интересах, если съемка проводилась на открытых мероприятиях или в местах, доступных для посещения всем желающим.