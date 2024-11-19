Адвокат Данильченко перечислила случаи, когда в разрешении на съемку нет необходимости

В стремлении запечатлеть курьезные или необычные ситуации многие не задумываются, насколько это законно без согласия людей, которые присутствуют в кадре. Адвокат Виктория Данильченко назвала случаи, когда подобная видео- и фотосъемка являются незаконными. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, съемки допустимы, если только в том случае, если прямо не противоречат ст. 24 Конституции РФ, подразумевающей, что для сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица, требуется его согласие. Кроме того, в ст. 152.1 ГК РФ говорится, что обнародование и применение фото- и видеозаписей гражданина возможно только после получения соответствующего разрешения от самого человека, а если тот скончался − от его супруга, детей или родителей.

Юрист пояснила, что при этом законом установлены ситуации, в которых получать разрешение нет смысла: случаи, когда фото- или видео используются в общественных или публичных интересах, если съемка проводилась на открытых мероприятиях или в местах, доступных для посещения всем желающим, однако человек не должен на нем быть главным лицом.

По ее мнению, свободно вести съемку разрешено в магазине, что предусмотрено ст. 8 Закона «О защите прав потребителей», где прописано, что посетитель имеет право потребовать информацию о продавце или изготовителе товара, а в случае оказания некачественных услуг, сделанные снимки и видео в дальнейшем могут применяться в качестве доказательств в суде.

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