Гражданка Китая попыталась провезти через российскую границу в нижнем белье слитки золота

Китаянка пыталась пересечь российско-китайскую границу, но при попадании ее в таможенную зону сработала рамка металлодетектора.

«Таможенники провели личный досмотр пассажирки и обнаружили в нижнем белье сокрытый от таможенного контроля товар», - заявили по этому поводу представители Хабаровской таможни.

Их слова привело ТАСС. Правоохранители нашли у злоумышленницы два слитка общим весом на 425 граммов. Каждый из них состоял из золота и серебра. Женщина признала, что намеренно спрятала драгоценный металл, так как хотела вывезти его из РФ. Теперь ей грозит до 7 лет лишения свободы.