«Грохот был слышен одновременно в нескольких районах». Раскрыты детали ночной атаки на Волгоградскую область

Над территорией Волгоградской области в ночное время силы противовоздушной обороны ведут интенсивную работу по отражению массированного удара беспилотных летательных аппаратов.

По предварительным сводкам, расчетами ПВО уже сбито более десяти воздушных целей. В результате падения обломков в одном из районов зафиксировано возгорание, сообщает издание SHOT.

Согласно информации от местных жителей, серия мощных хлопков и звуки работы систем противовоздушной обороны начались после полуночи и продолжаются в течение продолжительного времени. Гул и взрывы были отмечены одновременно в нескольких районах Волгограда, а также в небе над соседним Волжским. Воздушная тревога длится уже свыше часа.

Параллельно попытки атаки с применением дронов фиксируются и в Краснодарском крае. В Сочи с вечера периодически звучат сигналы оповещения, жители сообщают о слышимых взрывах. В связи со сложившейся обстановкой в воздушной гавани города введен временный режим ограничений.

Ранее сообщалось о том, что вечером за три часа силы ПВО сбили 48 украинских БПЛА над пятью регионами и Азовским морем.