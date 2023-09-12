Группа украинских бойцов сдалась в плен без единого выстрела на ореховском направлении.

Среди тех, кто сложил оружие, было 9 человек, один из них один тяжело раненый. Всех их отправили в тыл, где покормили горячей едой и переодели в чистую одежду.

О ходе боев на запорожском участке фронта журналистам ТАСС рассказали в министерстве обороны РФ. По утверждению военного ведомства, здесь ВСУ почти непрерывно бросают в атаки своих солдат. Они теряют десятки единиц техники, и сами массово гибнут.

«В одном из очередных наступлений были пленены военнослужащие ВСУ, сдавшиеся в плен российским подразделениям без единого выстрела», - сообщили в минобороны.

По утверждению самих пленных, их было 9 человек, а их позиции окружили сразу два десятка российских военных, поэтому украинцы предпочли не открывать огня и сдаться. После этого с ними очень хорошо обошлись, их покормили и выдали новую одежду. Им также оказали медицинскую помощь и дали лекарства.