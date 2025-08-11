Группа воров украла игрушки Лабубу на полмиллиона рублей

В штате Калифорния в США группа лиц, скрывавших свои лица под масками, совершила дерзкое ограбление магазина, похитив партию игрушек Лабубу на общую сумму в несколько тысяч долларов. Об этом сообщил местный новостной канал ABC News Local 7.

Происшествие случилось в ночь на 6 августа в городе Ла-Пуэнт, расположенном вблизи Лос-Анджелеса. Запись с камер видеонаблюдения зафиксировала, как злоумышленники, одетые в толстовки с капюшонами, взломали входную дверь и вынесли из помещения все игрушки Лабубу, а также сопутствующие товары.

После совершения кражи они скрылись на угнанном автомобиле Toyota Tacoma, который впоследствии был обнаружен брошенным неподалеку от места преступления.

Совладелица магазина, Джоанна Авендано, рассказала, что их предприятие начало свою деятельность всего два месяца назад. Она отметила, что ущерб от кражи оказался значительным, оценив его примерно в $30 тыс. (2,4 млн руб.).

По ее словам, грабители проигнорировали электронику, деньги и другие товары, что явно указывает на то, что их целью были исключительно игрушки Лабубу. Однако, по данным NBC News, в полицейских отчетах фигурирует сумма ущерба в размере около семи тысяч долларов (558 тыс. руб.).

Авендано выразила уверенность в том, что преступление было тщательно подготовлено. Она рассказала, что вечером, перед закрытием магазина, заметила на парковке подозрительный пикап.

Кроме того, она предположила, что преступники могли отслеживать информацию о новых поступлениях товаров, размещенную в ее рабочем аккаунте в социальных сетях.

Стоимость одной игрушки Лабубу на сайте магазина варьируется от $100 до $500.

Ранее сообщалось, что Лабубу начали «воровать» криптоволюту у россиян.