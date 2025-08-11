Labubu начали «воровать» криптоволюту у россиян

Популярная игрушка Labubu стала новым инструментом мошенников, которые используют ее бренд для кражи криптовалюты у россиян. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании F6.

Аналитики отметили, что в сети появились фишинговые сайты, предлагающие бесплатное получение мем-токена Labubu, однако на самом деле эти ресурсы созданы для опустошения криптовалютных кошельков доверчивых пользователей.

По этой схеме обмана мошенники создают сайты, которые предлагают бесплатно получить криптовалюту Labubu. Для этого пользователю предлагают подключить свой криптокошелек, якобы для проверки права на участие в раздаче. Как только кошелек подключается, злоумышленники получают доступ к информации о балансе и операциях.

Если средств на счету нет, сайт просто сообщает, что аккаунт не соответствует требованиям. Но если деньги есть, система запрашивает дополнительные разрешения и переводит их на счета мошенников.

По данным аналитиков F6, эти сайты не имеют никакого отношения к реальному токену Labubu и существуют исключительно для кражи средств.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи мошенничества с поддельными письмами от ГИБДД.