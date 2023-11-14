Группу чешских тележурналистов ограбили в Сан-Франциско при подготовке встречи на высшем уровне

Съемочная группа прибыла в город, чтобы освещать встречу Байдена и китайского лидера Синь Цзинпина. У нее отобрали все оборудование.

Местное издание The San Francisco Standard сообщило, что на корреспондента и оператора Чешского телевидения совершили нападение сразу три злоумышленника. Они, угрожая оружием, отобрали у представителей СМИ все их оборудование. Общая сумма убытков чехов составила порядка 18 тысяч долларов.

После ограбления преступники скрылись на автомобиле. Полиция сейчас разыскивает подозреваемых и пытается вернуть телевизионщикам все утраченное. Но в любом случае город понесет репутационные потери, так как подобные инциденты портят его имидж.