Группу украинских диверсантов уничтожили ударом огнемета «Солнцепек»
Фото: [© Алексей Куденко/РИА Новости]
Диверсионно-разведывательная группа ВСУ пыталась просочиться в российский тыл, но была вовремя обнаружена и ликвидирована.
Это произошло на Краснолиманском направлении в районе населенных пунктов Невское и Терны. Об этом рассказал Андрей Марочко, подполковник Луганской народной республики в отставке.
«Украинская ДРГ, используя рельеф местности и под огневым прикрытием своей артиллерии, попыталась проникнуть в тыл наших подразделений», - сообщил он.
По вражеским диверсантам был нанесен удар тяжелой огнеметной системой «Солнцепек». Вся группа в количестве двенадцати человек была уничтожена.