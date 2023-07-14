Группу украинских диверсантов уничтожили ударом огнемета «Солнцепек»

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ пыталась просочиться в российский тыл, но была вовремя обнаружена и ликвидирована.

Это произошло на Краснолиманском направлении в районе населенных пунктов Невское и Терны. Об этом рассказал Андрей Марочко, подполковник Луганской народной республики в отставке.

«Украинская ДРГ, используя рельеф местности и под огневым прикрытием своей артиллерии, попыталась проникнуть в тыл наших подразделений», - сообщил он.

По вражеским диверсантам был нанесен удар тяжелой огнеметной системой «Солнцепек». Вся группа в количестве двенадцати человек была уничтожена.