Грузинская служба безопасности заявила о готовящемся в стране Евромайдане

По утверждению правоохранителей, эти заговорщики принадлежат к партии сторонников экс-президента Михаила Саакашвили. Выступления должны были начаться с октября по декабрь этого года. Именно в это время должен появиться официальный отчет Евросоюза по поводу перспектив Грузии вступить в эту организацию.

Об этом рассказало ТАСС со ссылкой на ссылкой на заявление пресс-службы грузинской спецслужбы. По имеющимся данным, для Евромайдана в Тбилиси приготовлено несколько сценариев. Один из них – это выставить палатки на центральных улицах столицы, захватить и забаррикадировать правительственные здания. Затем могла быть устроена провокация с подрывом палаток, чтобы пролилась кровь. В кровопролитии были бы обвинены власти, и это всколыхнуло бы общество.