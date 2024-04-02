Грузовой поезд сошел с рельс на перегоне Иванцево-Костино Большого кольца МЖД

В связи со сходом грузового поезда на перегоне Иванцево-Костино Большого кольца МЖД ЦППК организовала выход двух автобусов малой вместимости для перевозки пассажиров.

Отмечается, что в связи с инцидентом на перегоне движение остановлено на сутки. В связи с тем, что пассажиропоток на окружной железной дороге достаточно низкий, то особых проблем с перевозкой пассажиров не ожидается.

Первый автобус приехал уже в 7:50 в Костино, под электричку по расписанию в 8:19. Ситуация остается под контролем.