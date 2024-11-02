Guardian: притворявшегося «вагнеровцем» поляка Кучарски приговорили к 2,5 года тюрьмы

Гражданину Польши, который выдавал себя за участника ЧВК «Вагнер», был вынесен приговор на 2,5 года лишения свободы в Великобритании. Об этом сообщила газета Guardian.

Согласно информации, его осудили за высказывания о своем участии в деятельности запрещенной организации. Однако доказательства его непосредственного членства в ЧВК «Вагнер» отсутствуют.

В августе 2024 года The Times сообщало, что 49-летний Кучарски «говорил людям и создавал иллюзию» своего нахождения в этом формировании с 15 сентября по 28 октября 2023 года.

Кроме того, на родине ему был назначен 15-летний срок заключения за участие в вооруженном ограблении.

Ранее сообщалось, что экс-бойцу ЧВК «Вагнер» из Пермского края дали пожизненное за тройное убийство. Григорий Стариков полностью признал вину. В суде заявил, что не преследовал цель убить людей.