Экс-бойцу ЧВК «Вагнер» из Пермского края дали пожизненное за тройное убийство

Решение суда несколько раз пересматривалось. Суд вынес приговор 1 марта. Сторона защиты посчитала его слишком суровым. В качестве доводов юристы обращали внимание на тот факт, что в зоне боевых действий экс-боец ЧВК «Вагнер» получил контузию, а за несколько дней до инцидента выпивал алкоголь. При помощи спиртных напитков он старался справиться с посттравматическим синдромом.

Григорий Стариков полностью признал вину. В суде заявил, что не преследовал цель убить людей. Однако в момент драки в его голове «произошел щелчок», принудивший его убить. Были назначены психиатрические экспертизы. Никаких серьезных психических расстройств не обнаружено. У бывшего бойца органическое расстройство личности, которое не способно влиять на вменяемость человека.

«Установлено наличие прямого умысла на убийство. Стариков Г.Н. признан виновным и осужден за убийство трех лиц, то есть умышленное причинение смерти трем лицам (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ), к наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — указано в решении Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции.

Приговор вступил в силу. Драка произошла на фоне конфликта. Гражданин Стариков нанес трем жителям удары металлической монтировкой. Бил, в том числе и по голове. Пострадавшие скончались на месте происшествия. Каждому было нанесено от 18 ударов.

Ранее сообщалось, что с мигранта сняли обвинение в изнасиловании глухонемой волгоградки после демонстрации в зале суда видео с уличных камер наблюдения.