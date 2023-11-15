Операция по его преодолению готовилась очень долго, при участии инструкторов НАТО. Это не помогло Киеву.

По утверждению Владимира Сальдо, украинское командование для лучшего противодействия российским частям на другом берегу стянуло большое количество техники, самые лучшие части и даже подразделения, составленные из наемников.

«Операцию режим готовил долго под руководством натовских инструкторов. Стянули лучшую технику военную и радиоэлектронную технику», - указал он в своем микроблоге.

По его сведениям, уже к 1 ноября украинцы должны были захватить город Алешки. К середине ноября должна была пасть Новая Каховка, а через месяц после этого они должны были дойти до Геническа. Все эти планы провалились, а Зеленский так и не смог выслужиться перед своими заокеанскими хозяевами.