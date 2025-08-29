Губернатор Клычков рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ на Орловскую область
В Орловской области обломки украинского БПЛА повредили четыре здания
Фото: [Медиасток.рф]
В Орле и других муниципалитетах Орловской области в результате ночной атаки ВСУ были повреждены здания из-за обломков беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.
Губернатор Клычков сообщил о пострадавшем в результате атаки дронов. Ему оказывается медицинская помощь, уточнил губернатор.
«По предварительным данным, в результате отражения вражеских атак обломками БПЛА повреждены два здания в городе Орле и еще два — на территории других муниципалитетов Орловской области. В настоящий момент известно об одном пострадавшем», — проинформировал он.
Клычков подчеркнул, что силы противовоздушной обороны продолжают нести дежурство на всей территории Орловской области. На местах чрезвычайных ситуаций работают представители региональных специальных служб, и ситуация остается под контролем.
