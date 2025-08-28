Движение поездов приостановлено в Волгоградской области после атаки украинских дронов
В Волгоградской области после атаки БПЛА ВСУ парализовано движение поездов
Фото: [freepik.com]
В Волгоградской области временно прекращено движение поездов через станцию Петров Вал после атаки беспилотников со стороны украинских боевиков. Об этом сообщили в Приволжской железной дороге, которая является филиалом ОАО «РЖД».
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали дронами Петров Вал под Волгоградом, в городе сильный пожар.
«Сегодня, 28 августа, на станции Петров Вал Волгоградской области в связи с падением обломков БПЛА произошло возгорание здания, не относящегося к пассажирской инфраструктуре», – отмечается в заявлении.
На данный момент предварительные данные указывают на отсутствие пострадавших в результате инцидента.
Проводится оценка состояния поврежденной инфраструктуры. Не исключена вероятность задержек пассажирских составов.
Оперативный штаб задействован на Приволжской железной дороге для координации действий по ликвидации последствий инцидента.