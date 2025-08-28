Движение поездов приостановлено в Волгоградской области после атаки украинских дронов

В Волгоградской области временно прекращено движение поездов через станцию Петров Вал после атаки беспилотников со стороны украинских боевиков. Об этом сообщили в Приволжской железной дороге, которая является филиалом ОАО «РЖД».

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали дронами Петров Вал под Волгоградом, в городе сильный пожар.

«Сегодня, 28 августа, на станции Петров Вал Волгоградской области в связи с падением обломков БПЛА произошло возгорание здания, не относящегося к пассажирской инфраструктуре», – отмечается в заявлении.

На данный момент предварительные данные указывают на отсутствие пострадавших в результате инцидента.

Проводится оценка состояния поврежденной инфраструктуры. Не исключена вероятность задержек пассажирских составов.

Оперативный штаб задействован на Приволжской железной дороге для координации действий по ликвидации последствий инцидента.