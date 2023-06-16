Губернатор Курской области сообщил вероятную причину пожара на складе пуха

Сведения о пожаре на предприятии «Бел-Поль», которое занимается выпуском одеял и подушек, к пожарным поступили в 02.30. Буквально за час они сумели локализовать возгорание на площади в 2 тысячи квадратных метров. Еще через полтора часа огнеборцы полностью потушили пламя.

Роман Старовойт, глава региона, в своем микроблоге указал, что одной из наиболее возможных причин пожара считают атаку беспилотного летательного аппарата.

«Спецслужбы проверяют версию возможной атаки вражеского беспилотника», - написал он.

Губернатор заверил, что предприятию окажут всю необходимую помощь, чтобы помочь справиться с последствиями пожара.