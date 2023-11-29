ХАМАС может освободить пленных израильских солдат только при условии окончательного прекращения огня

Движение ХАМАС может рассмотреть вопрос об освобождении пленных израильских солдат в обмен на постоянное прекращение огня в секторе Газа, передает египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

По его данным, палестинцы подчеркнули, что условия освобождения военных будут иными, чем в случае с гражданскими заложниками. Главным из них является прекращение огня и снятие блокады с анклава.

На данный момент договоренность о гуманитарном перемирии действует до 30 ноября. Ежедневно ХАМАС отпускает израильских заложников в обмен на палестинских пленников из расчета «один к трем».