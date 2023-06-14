Херсонские власти назвали сумму ущерба от наводнения после разрушения Каховской ГЭС

В настоящее время ущерб от наводнения после разрушения Каховской ГЭС оценивается в 40 млрд рублей, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Речь идет о поврежденных жилье и инфраструктуре, потерях, понесенных жителями региона.

Сумма ущерба еще вырастет после того, как из-под воды будут освобождены затопленные территории и произведена оценка состояния зданий и имущества, отметил Алексеенко.

По прогнозам, Днепр полностью вернется в свое русло к 20 июня.

Каховская ГЭС была разрушена ударами ВСУ в ночь на 6 июня.

По данным врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, в результате последовавшего наводнения без вести пропали 17 человек, еще 15 – находятся в тяжелом состоянии.

Губернатор подчеркнул, что попыток ВСУ форсировать Днепр на херсонском направлении не наблюдается.