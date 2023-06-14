Херсонские власти назвали сумму ущерба от наводнения после разрушения Каховской ГЭС
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В настоящее время ущерб от наводнения после разрушения Каховской ГЭС оценивается в 40 млрд рублей, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
Речь идет о поврежденных жилье и инфраструктуре, потерях, понесенных жителями региона.
Сумма ущерба еще вырастет после того, как из-под воды будут освобождены затопленные территории и произведена оценка состояния зданий и имущества, отметил Алексеенко.
По прогнозам, Днепр полностью вернется в свое русло к 20 июня.
Каховская ГЭС была разрушена ударами ВСУ в ночь на 6 июня.
По данным врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, в результате последовавшего наводнения без вести пропали 17 человек, еще 15 – находятся в тяжелом состоянии.
Губернатор подчеркнул, что попыток ВСУ форсировать Днепр на херсонском направлении не наблюдается.