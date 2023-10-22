«Хезболла» нанесла удары по израильским позициям на границе с Ливаном

Вооруженное крыло ливанской шиитской партии «Хезболла» сообщило о ракетном ударе по израильским позициям на границе с Ливаном.

Операции проведены в Эль-Байяде и Эль-Маликии. В ответ израильские войска обстреляли из танковых орудий окрестности города Блида.

Ранее министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат в интервью Daily Mail заявил, что Израиль нанесет удар по Ирану, если поддерживаемая им «Хезболла» полноценно вступит в палестино-израильский конфликт.

По его мнению, удар по Ирану необходим, поскольку тот является «головой змеи».