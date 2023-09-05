Судя по всему, разжигатели этого конфликта не остановятся в стремлении достичь собственных выгод.

О том, что украинский кризис был спровоцирован извне, заявил бывший советник министерства обороны Соединенных Штатов Дуглас Маккиннон. Статья с его мнением вышла у издания Hill. Эксперт считает, что несмотря на уже высокие потери, правительство Зеленского все еще толкают вперед, чтобы оно воевало дальше.

«Пересмотрят ли стратегию борьбы «до последнего украинца» теперь, с учетом недавних данных о потерях?» - задается он вопросом.

Сам Маккиннон считает, что кукловоды с Запада не остановятся. Они принадлежат к верхним, привилегированным классам, тогда как те, кто гибнет, находятся внизу социальной лестницы.