Хищение двадцати четырех тонн чая раскрывают полицейские из подмосковных Люберец

Мошенническую схему по хищению двадцати четырех тонн индийского чая на сумму свыше пяти миллионов рублей расследуют сотрудники полиции из Люберец. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что в полицию обратился генеральный директор одной из коммерческой организации с заявлением о том, что неизвестные похитили его товар. Выяснилось, что заявитель обратился к грузоперевозчику для транспортировки приобретенного чая из Новороссийска в подмосковный Подольск.

Стало известно, что во время следования водителю автомобиля позвонил неизвестный и, представившись нанимателем, сообщил, что груз необходимо доставить в Дзержинский. В указанном месте уже находился мужчина, который проконтролировал процесс погрузки товара в другой автомобиль. После этого автомашина с похищенным уехала в сторону Екатеринбурга.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность мужчины, который присутствовал во время погрузки товара. Задержанный пояснил, что его знакомый предложил подзаработать. Необходимо было прибыть в назначенное место, проконтролировать процесс погрузки товара в другой автомобиль и расплатиться за работу с грузчиками, а также с водителями. За это он получил двести тысяч рублей.

В настоящее время проводятся мероприятия, которые направлены на установление и задержание всех участников противоправного деяния, а также на выяснение текущего местонахождения похищенного чая.

Накануне стало известно, что жительницу Тулы задержали в Подмосковье по подозрению в сбыте наркотических средств.