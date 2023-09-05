Ходаковский рассказал о переходе ВСУ в наступление в районе Угледара

После нескольких дней артиллерийской подготовки украинская армия ринулась в атаку массированными силами.

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский написал в своем микроблоге, что большие массы украинских войск предприняли наступление на участке Новодонецкое — Новомайорское.

«После нескольких дней артподготовки противник перешёл к наступательным действиям», - указал он.

Ходаковский добавил, что особенно большая активность ВСУ наблюдается в районе Новодонецкого. Там в бой брошены крупные силы бронетехники.