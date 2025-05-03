В Крыму предотвратили атаку ВСУ с использованием британских ракет

Министерство обороны Российской Федерации сообщило , что в ночь на 3 мая по крымской инфраструктуре с территории Украины было осуществлено нападение с использованием восьми британских ракет Storm Shadow и трех противокорабельных ракет «Нептун».

В сообщении указывается, что все указанные ракеты были успешно перехвачены в ходе работы противоракетной обороны. Информация о каких-либо разрушениях или пострадавших отсутствует.

Кроме того, было заявлено об уничтожении 23 безэкипажных катеров, принадлежащих Вооруженным силам Украины, в течение суток. Данные катера, по утверждению ведомства, предпринимали попытки атаковать объекты береговой инфраструктуры полуострова, находящиеся в прибрежной зоне.

Storm Shadow представляет собой британскую авиационную крылатую ракету, способную поражать цели на расстоянии до 550 км.

«Нептун» — это украинская дозвуковая противокорабельная ракета крылатого типа, разработанная для запуска с кораблей, самолетов и наземных установок. Она также является частью одноименного ракетного комплекса (РК-360МЦ «Нептун»). Ракета способна достигать скорости до 900 км/ч, а дальность ее полета варьируется от 280 до 300 км.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Новороссийск с воздуха и воды.