Опасное соседство: раненый медведь-гигант совершил нападение в Подмосковье

В Дмитровском округе произошло тревожное событие — крупный бурый медведь с явными признаками травмы атаковал частную ферму в Ольгово. Хищник смог добраться до овец и убил одно животное, после чего скрылся в лесном массиве. REGIONS выяснил у зоолога Екатерины Морозовой, почему косолапый пришел к людям и провял агрессивное поведение.

Местные жители отмечают, что зверь вел себя нехарактерно агрессивно, а его размеры впечатляли. По их сведениям, чаще медведи обитают у Тверской области, но теперь не первый раз объявляются у Московской области. Ситуация обеспокоила жителей Дмитрова, где и произошло нападение на фермерских овечек.

По словам зоолога Екатерины Морозовой, ноябрьское появление медведя вблизи человеческого жилья имеет логичное объяснение. В этот период медведи обычно завершают гиперфагию — активный набор жира перед спячкой, но могут задержаться в поисках пищи из-за теплой осени или неурожая лесных кормов. Особую опасность представляют раненые или больные особи, которые не способны конкурировать за ресурсы в естественной среде обитания.

«Раненый или больной зверь тем более не способен конкурировать за ресурсы в дикой среде и может идти туда, где добыча легкодоступна, — к фермам, пасекам, дачным участкам. Это не агрессия ради агрессии, а вынужденное поведение в условиях стресса и нехватки корма. Тем не менее при встрече с человеком такой медведь может быть крайне опасен — особенно если чувствует угрозу», — подчеркнула специалист.

В ближайшее время жителям рекомендуют отказаться от одиночных прогулок в лесных массивах, надежно ограждать домашний скот и не оставлять на улице пищевые отходы. При обнаружении медведя необходимо немедленно сообщить в органы охотнадзора или МЧС, сохраняя безопасную дистанцию. Попытки самостоятельно отпугнуть животное могут спровоцировать непредсказуемую реакцию раненого хищника.

